Será mediante agenda previa, y se desarrollará durante noviembre y diciembre

Con el apoyo de la Intendencia de San José y los municipios, se realizarán jornadas de esterilización de perros y gatos, además de la colocación de chips identificatorios, en diferentes puntos del departamento.

Las actividades comenzarán a las 09:00 horas y se extenderán a lo largo de noviembre y diciembre. En todos los casos, la agenda se realiza mediante WhatsApp, y los cupos son limitados.

El cronograma es el siguiente:

Sábado 8 de noviembre – Libertad

Oficina administrativa.

Agendamiento: 098 332 411 / 099 462 909

Seccional Décima (Ruta 1 km 29) y Plaza de Playa Pascual (Parada 7).

Agendamiento: 092 200 900

Parque Rodó (sector del zoológico).

Agendamiento: 098 239 541

Cancha de fútbol 5 El Gallego, en Delta El Tigre.

Agendamiento: 098 698 358

Club Artigas.

Agendamiento: 099 403 352

Club de Leones.

Agendamiento: 091 372 661

Desde la organización se recuerda que las mascotas deben concurrir con 8 horas de ayuno, con correa y manta, y en el caso de los gatos, dentro de una bolsa de red para su seguridad.