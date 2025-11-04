Será mediante agenda previa, y se desarrollará durante noviembre y diciembre
Con el apoyo de la Intendencia de San José y los municipios, se realizarán jornadas de esterilización de perros y gatos, además de la colocación de chips identificatorios, en diferentes puntos del departamento.
Las actividades comenzarán a las 09:00 horas y se extenderán a lo largo de noviembre y diciembre. En todos los casos, la agenda se realiza mediante WhatsApp, y los cupos son limitados.
El cronograma es el siguiente:
- Sábado 8 de noviembre – Libertad
Oficina administrativa.
Agendamiento: 098 332 411 / 099 462 909
- Sábado 15 de noviembre – Ciudad del Plata
Seccional Décima (Ruta 1 km 29) y Plaza de Playa Pascual (Parada 7).
Agendamiento: 092 200 900
- Sábado 22 de noviembre – San José de Mayo
Parque Rodó (sector del zoológico).
Agendamiento: 098 239 541
- Martes 25 de noviembre – Ciudad del Plata
Cancha de fútbol 5 El Gallego, en Delta El Tigre.
Agendamiento: 098 698 358
- Sábado 29 de noviembre – Ecilda Paullier
Club Artigas.
Agendamiento: 099 403 352
- Lunes 8 de diciembre – Rodríguez
Club de Leones.
Agendamiento: 091 372 661
Desde la organización se recuerda que las mascotas deben concurrir con 8 horas de ayuno, con correa y manta, y en el caso de los gatos, dentro de una bolsa de red para su seguridad.