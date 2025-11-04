La Junta resolvió derivar el planteo a la intendenta, mientras que la oposición reclamó respuestas más concretas

En la noche del pasado lunes, el Legislativo sesionó de manera ordinaria para tratar diferentes temas, entre ellos, una moción urgente presentada por ediles del Frente Amplio, que buscaba poner sobre la mesa la situación de los guardavidas de San José.

Días atrás, la agrupación que los nuclea, manifestó que busca que la remuneración correspondiente a los tres meses de trabajo durante el verano, se reparta a lo largo de los doce meses del año, con el objetivo de lograr estabilidad laboral, aportes al BPS y la posibilidad de acceder a la jubilación.

En ese contexto, los ediles votaron (30/30) pasar a régimen de comisión general la sesión, para recibir en Sala a los representantes de la Agrupación de Guardavidas de San José, con motivo de presentar sus inquietudes.

Martín Quijano, Guzmán Senattore y Cristian Larrea (Agrupación de Guardavidas de San José)

Tras horas de intercambio de preguntas y respuestas entre los agremiados y ediles, pasada la una de la madrugada, se presentaron dos mociones de resolución: la primera, presentada por el Partido Nacional, proponía enviar los antecedentes del tema a la intendenta de San José, Ana Bentaberri, siendo esta aprobada (17/30).

Por otra parte, el Frente Amplio presentó otra moción, que apuntaba a “exhortar a la intendenta que se trate de forma urgente las propuestas de los trabajadores y que se conforme una mesa de negociación”, siendo rechazada (13/30).

Tras la sesión, San José Ahora dialogó con Germán González (FA), que junto a Ruben Villafán y Rafael Martínez, presentaron la moción urgente del tema tratado. El edil manifestó que «hay una situación compleja y los ciudadanos tenemos que prestar atención a esto, es preocupante que todo se derive, y que pasen las palabras a ver que voluntad tiene la intendenta, nosotros tenemos la obligación de decirle: «bo, es por acá el camino».

González cuestionó que la resolución del Legislativo sobre el tema haya sido enviarle a Bentaberri los antecedentes de este, cuando recordó que los salvavidas dijeron que «no están en condiciones de salvar muchas vidas si seguimos en este rumbo». Por último, advirtió que este tema podría culminar con un llamado a Sala de Bentaberri por parte de la Junta: «Acá va a tener que dar explicaciones, cuando se pierda una vida, esperemos que no, la responsable principal es la intendenta».

«Para mi la decisión que tomó esta Junta, es la correcta»: expresó la edila Carolina Hornes (PN) en diálogo con este medio, que en primer lugar remarcó que los ediles no tienen «potestades para darle respuestas a los guardavidas», y en ese marco, «no se puede hacer un circo de esto».

En cambio, destacó que se hayan podido visualizar sus necesidades o inquietudes, para que con esos insumos se le «pida a la intendenta que tenga en cuenta todo esto para el presupuesto».

«Yo no digo que se va a solucionar todo lo que los guardavidas solicitan, porque no tengo la posibilidad de dar esa respuesta, pero si creo que van a ser escuchados, de eso no tengo duda», concluyó.

San José Ahora procuró tener la opinión de los guardavidas, posterior al resultado de la moción, pero prefirieron por el momento, no hacer declaraciones.