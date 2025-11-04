Fue en el marco de la Operación IRO.

La Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas llevó adelante en las últimas horas la Operación IRO, tras detectar un importante punto de venta de drogas en el barrio Cerro, perteneciente a un clan familiar, informó Subrayado.

Los efectivos incautaron una pistola 9mm H&K, 6250 pesos, 13 cartuchos 9mm x19, cámaras de videovigilancia con 2 DVR, dos balanzas de precisión, sustancia vegetal (208 gramos), 2,66 gramos de cocaína y varios celulares. Además, fueron detenidas dos personas que se encontraban vendiendo sustancias estupefacientes.

En la mañana de este martes, la Policía realizó 15 allanamientos en varios barrios de Montevideo. En los mismos fueron detenidas cinco personas e incautaron 48 celulares, otros dispositivos electrónicos, USD 3189, $ 171310, documentación varia, siete vehículos de los cuales cinco son de alta gama, una escopeta y una réplica de una pistola, municiones y estupefacientes.

El operativo contó con el apoyo táctico de la Dirección Nacional de Guardia Republicana (DNGR) y con la Unidad Aérea de la Policía Nacional (UAPN) quienes monitorearon en tiempo real la zona.

La investigación estuvo coordinada junto a la Fiscalía de Estupefacientes de 3° Turno a cargo del Dr Morosoli, determinándose que el inmueble, una construcción abandonada funcionaba local de distribución.

Los efectivos continúan llevando adelante allanamientos relacionados a investigaciones patrimoniales vinculados a esta organización de clan familiar.

«Betito» Suárez fue detenido en flagrancia en el marco de operativos que realizó la Policía en el Cerro de Montevideo. La investigación es por estupefacientes y lavado de activos, y fue incautada droga y dinero en 17 allanamientos que se realizaron entre este lunes y martes en ese barrio.

«Betito» Suárez

Betito Suárez no estaba requerido, pero fue encontrado en flagrancia en una de las casas que fue allanada en el Cerro este martes. Hay otras cinco personas detenidas.

El fiscal del caso es Rodrigo Morosoli y esperan que este miércoles haya audiencias por este operativo.

Estaba en libertad anticipada desde 2023, luego de cumplir una condena que le fue impuesta por la Justicia en el 2021, por tráfico de estupefacientes. En febrero de 2025, el delincuente fue baleado en el abdomen.

El “Betito” tiene un extenso prontuario criminal que estuvo preso en varias ocasiones por diferentes delitos: rapiñas a bancos, tráfico de estupefacientes, enfrentamientos con la Policía y fugas.

Lideró la superbanda en la década del 90 responsable de atracos a bancos y otras instituciones financieras.