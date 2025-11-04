El organismo analiza medidas tras conocerse el testimonio de una mujer que afirmó haber ingresado en dos ocasiones a la oficina del entonces jerarca para mantener relaciones sexuales con un adscripto.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) analiza los pasos a seguir luego de que una mujer declarara haber mantenido relaciones sexuales dentro del despacho del exvicepresidente Marcelo Sosa, junto a uno de sus adscriptos.

El caso salió a la luz tras la difusión de la información por parte del periodista Eduardo Preve, quien indicó en la red X que la mujer aportó fotografías en las que se aprecia el mobiliario de la oficina.

Según el testimonio, los encuentros ocurrieron en dos ocasiones, una de ellas durante la Noche de la Nostalgia de 2023. Las imágenes, según el propio Sosa, “claramente muestran su despacho”, aunque aseguró no tener conocimiento de lo ocurrido.

“Es lamentable que alguien a quien uno le da confianza termine haciendo eso en una oficina. Que ASSE investigue y vaya a fondo”, expresó el exjerarca en diálogo con Montevideo Portal.

Desde el organismo confirmaron que el hecho es conocido desde hace varias semanas, y que la situación fue derivada al Departamento de Asesoría Letrada.

Entre las alternativas que maneja ASSE, se encuentra la posibilidad de abrir una investigación administrativa interna o remitir el caso a la Justicia, una vez que el área jurídica eleve su informe final.