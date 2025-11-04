Ambas instituciones compartieron una jornada de intercambio enfocada en derribar barreras y promover un sistema sanitario más inclusivo.



En el marco de su compromiso con una atención médica más inclusiva, la Asociación Médica de San José (AMSJ) y el Comité de Humanización desarrollaron una jornada de trabajo junto a AMPAU Florecer, organización con más de 20 años de experiencia en la atención a personas con autismo en el departamento.

El encuentro tuvo como objetivo mejorar la accesibilidad dentro del sistema de salud, promoviendo un intercambio de ideas y estrategias para ofrecer una atención más comprensible y empática hacia las personas con autismo y sus familias.

Desde AMPAU, se compartieron recursos y herramientas concretas que permitirán fortalecer la comunicación y la adaptación de los espacios y servicios de salud, apuntando a «derribar barreras que muchas veces dificultan el acceso a la atención médica.»

La AMSJ destacó que estas instancias resultan «fundamentales para construir un sistema sanitario más humano, cercano y accesible para todos los usuarios, en línea con los valores del Comité de Humanización.»

«Estas acciones, además de generar conciencia, favorecen la integración y promueven entornos más amables e inclusivos, consolidando un modelo de atención centrado en las personas y en la empatía como pilar fundamental», afirmaron desde la institución de salud.