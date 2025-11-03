Pablo Cánepa y Beatriz Gelós, con enfermedades irreversibles, serán los primeros en ejercer su derecho a una muerte digna.

Uruguay hizo historia el 15 de octubre, al convertirse en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. La nueva ley de muerte digna permite que pacientes con enfermedades incurables y sufrimientos insoportables puedan solicitar ayuda médica para morir, tras la evaluación de dos médicos y un comité ético.

Entre quienes ya expresaron su intención de acogerse a esta norma están Pablo Cánepa, de 39 años, y Beatriz Gelós, de 71, dos uruguayos que enfrentan patologías irreversibles y decidieron ejercer su derecho a elegir cómo y cuándo despedirse.

Cánepa padece ataxia cerebelosa idiopática, una enfermedad autoinmune sin cura que lo mantiene postrado desde los 35 años. Antes era ilustrador, deportista y vivía solo; hoy apenas puede mover parcialmente los dedos de una mano.

“Estoy tranquilo y seguro de mi decisión. No tengo esperanzas. Esto no es vida”, expresó en diálogo con Clarín.

Su historia fue citada en el debate parlamentario por el senador Ope Pasquet, uno de los impulsores de la ley. “¿Qué le vamos a decir? ¿Que siga viviendo así porque el Senado entiende que no tiene derecho a decidir su propia muerte?”, cuestionó en sala.

Su madre, Mónica Silva, recordó en Telemundo el momento en que su hijo le pidió ayuda para morir. “Esa frase me atravesó el corazón. Pero tengo que aceptarlo, porque es adulto y tiene plena autonomía”, relató.

Por su parte, Beatriz Gelós, exprofesora de Lengua Española, convive desde hace 19 años con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Fue una de las voces más visibles en la lucha por la aprobación de la ley. Estuvo presente en las barras del Parlamento cuando se votó el proyecto en Diputados y su testimonio fue leído en sala por el legislador Luis Gallo.

En ese texto, Gelós escribió: “Sería más digna mi vida si pudiera higienizarme sola, escribir a mano, hablar por teléfono o rascarme”.

En entrevista con Montevideo Portal, la docente aseguró que la norma le da paz:

“No quiero usarla ya. Puedo escribir, salir cuando tengo acompañante y disfruto de un taller literario. Pero sé lo que me espera y no estoy dispuesta a vivirlo”.

Gelós reside en una casa de cuidados en Montevideo, donde recibe atención permanente. Pese a las limitaciones, dice encontrar refugio en la lectura, la música y la amistad. “Estoy segura de que tendré una muerte digna porque me lo merezco; no habrá dolor. Estaré con mis seres queridos, y no esperaré al límite”, afirmó.

El Ministerio de Salud Pública deberá reglamentar la ley en los próximos meses. Una vez en vigencia, los pacientes podrán formalizar sus solicitudes y acceder al acompañamiento médico y ético previsto.

Con Cánepa y Gelós a la espera, el país se encamina a vivir sus primeros casos de eutanasia legal, un hito que marcará un antes y un después en la historia de los derechos humanos en Uruguay.