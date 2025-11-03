El senador por el Partido Nacional, se pronunció acerca del presupuesto del Gobierno en infraestructura vial

El senador del Partido Nacional (PN) y exministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, criticó al Gobierno por lo que considera una falta de presupuesto acorde a las demandas de la infraestructura vial y destacó que «se redujo casi a la mitad» de lo que invirtió el gobierno anterior en cuanto a montos.

Según Falero, el equipo económico del oficialismo «no consideró adecuadamente» la necesidad de que la infraestructura sea tratada como una política de Estado para asegurar el desarrollo del país.

El exministro alertó que si se aspira a un crecimiento del 2,5%, es crucial «prepararlo» para ello. Sobre este punto, señaló específicamente la falta de inversión en accesos rurales y advirtió que la ausencia de buenas conexiones viales y ferroviarias genera serias dificultades.

«Si no conectamos bien nuestras rutas, vamos a tener dificultades, y no vemos una política decidida hacia donde debería ir el país en cuanto a infraestructura vial, hay poca cosa en base a la expectativa que teníamos generada nosotros», subrayó.

Por otra parte, dijo que en los 15 años de gobiernos del Frente Amplio, se hizo una «inversión muy reducida» en estos ámbitos. Apuntó que lo destinado en ese período de tiempo, es el mismo monto que se destinó en el pasado gobierno de Luis Lacalle Pou.