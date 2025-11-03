La Intendencia y centros comerciales impulsan nuevas ediciones de los tradicionales concursos y una formación en diseño de vidrieras.



Con el objetivo de promover la creatividad y el espíritu festivo en todo el departamento, se realizó este lunes en el Espacio Cultural San José el lanzamiento oficial de los Concursos Navideños 2025, impulsados por la Intendencia de San José junto al Centro Comercial e Industrial de San José, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Rincón de la Bolsa y el Centro Comercial e Industrial de Libertad.

En esta edición, se podrá participar en las categorías “Vidrieras navideñas” y “Balcones, fachadas y jardines navideños”, ambas con inscripción gratuita hasta el 1º de diciembre de 2025 a través del formulario disponible en este enlace.

Las bases completas se encuentran publicadas en el sitio oficial de la Intendencia: sanjose.gub.uy.

Entre los premios más destacados, el ganador del concurso de vidrieras recibirá un viaje a Florianópolis para dos personas, cortesía de la Intendencia, mientras que el segundo lugar obtendrá una orden de compra de $10.000 otorgada por el Centro Comercial e Industrial de San José.

Por su parte, el concurso de balcones, fachadas y jardines navideños entregará también un viaje a Florianópolis como premio único.

Los interesados pueden realizar consultas a través del teléfono 4342 9000 (internos 1190/1191) o mediante los correos [email protected] y [email protected].

Además, el Centro Pyme de San José ofrecerá una capacitación gratuita en diseño de vidrieras, pensada para mejorar la presentación de los comercios durante las fiestas.

La formación contará con cuatro instancias virtuales, los días 10, 11, 17 y 18 de noviembre a las 19:00 horas, y las inscripciones ya están abiertas en este formulario digital.

Las consultas sobre esta capacitación pueden canalizarse al 091 376 703 o por correo electrónico a [email protected].

El lanzamiento estuvo encabezado por el director general de Cultura y Educación, Jorge Gutiérrez Pérez, la directora general de Desarrollo, Mercedes Antía, el director general de Descentralización, Ruben Bacigalupe, el presidente del Centro Comercial e Industrial de San José, Alejandro Caraballo, y la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Libertad, Amanda Sande.

Estos concursos se desarrollan en el marco de la quinta edición de “Navidad en San José”, una propuesta que busca estimular la participación ciudadana, el embellecimiento urbano y la identidad local durante las celebraciones de fin de año.