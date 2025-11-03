El profesional también se refirió al video que publicó Marset, en el cual amenazó al “Colla”, un exsocio suyo.

El representante legal de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, fue consultado en 970 Noticias de Radio Universal, sobre qué siente al ser abogado de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

“Toda persona tiene derecho a una defensa, que se respete el debido proceso. Son muchos años de sacrificio, de estudio, y hay que estar a la altura”, expresó.

Moratorio también se refirió al video que publicó Marset, en el cual amenazó al “Colla”, un exsocio suyo.

“A nivel del proceso que estamos atravesando, no me animaría a decir si esto perjudica o no, pero sí que desenfoca la atención en lo importante. Nosotros queremos controvertir que no se acredita el peligro procesal”, sostuvo.

Agregó que “si no se presenta la acusación formal en un plazo razonable, nos están empujando a un acuerdo”, en alusión a la situación judicial de su defendido.

El abogado también habló sobre Gianina García Troche, madre de los hijos de Marset, quien fue detenida en Paraguay y cumple prisión preventiva efectiva.

“Se podría llegar a un acuerdo en base al deterioro psicológico y físico que está teniendo mi defendida”, indicó.