Las tareas se desarrollarán este martes 4 de noviembre en Kiyú, Boca del Cufré y La Boyada.



OSE informó que este martes 4 de noviembre se realizarán trabajos de mantenimiento y limpieza de tanques en distintas localidades del departamento de San José, lo que podría afectar el normal suministro de agua potable durante parte del día.

En Boca del Cufré, las tareas se llevarán a cabo entre las 08:30 y las 12:30, mientras que en La Boyada el trabajo se extenderá de 11:30 a 15:00.

Asimismo, en la localidad de Kiyú también habrá interrupciones en el servicio. En las zonas de Parador del Medio, Parador Grande, Vistamar, Ordeig y Mauricio, la afectación se prevé desde las 09:00 hasta las 11:00, mientras que el tramo comprendido entre Parador Chico y Parador del Medio se verá afectado de 11:00 a 13:00.

OSE advirtió que, una vez restablecido el servicio, podrían registrarse fenómenos puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos.

En caso de detectar algún inconveniente posterior, los usuarios pueden comunicarse con el *Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o 1871 desde móviles.

La empresa aclaró además que, en caso de mal tiempo, las tareas serán suspendidas hasta nuevo aviso.