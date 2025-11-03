Se trata de la tercera edición del Festival Internacional de Artes Escénicas Infantil y Adolescente

Este lunes se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la tercera edición del Festival Internacional de Artes Escénicas Infantil y Adolescente (FIAEuy 3), que se desarrollará entre el 19 y el 23 de noviembre en San José de Mayo, Libertad y Montevideo.

El evento, que ofrecerá más de 50 actividades entre espectáculos, talleres, conferencias, debates, conversatorios y exposiciones, busca promover los derechos culturales de niños, niñas y adolescentes, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional de las Naciones Unidas ratificado por Uruguay en 1990.

Participarán compañías provenientes de Argentina, Chile, México y Uruguay, en una programación diversa que contempla propuestas escénicas, educativas y reflexivas. Todas las actividades serán con entrada gratuita, mediante reserva previa a través del sitio web oficial fiae.uy, donde también se puede consultar la programación completa.

El FIAEuy 3 es organizado por Intermedios Producciones, con el auspicio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y el apoyo de la Intendencia de San José, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). El festival fue además declarado de interés departamental, categoría C.

El lanzamiento tuvo lugar en el Espacio Cultural San José y contó con la presencia del director de Cultura de la Intendencia, Jorge Gutiérrez Pérez; el director de Intermedios Producciones, Julio Persa; y el gestor cultural Leonardo Urrutia, quienes destacaron la importancia del festival como un espacio de encuentro, formación y disfrute artístico para las infancias y juventudes.