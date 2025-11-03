La Policía recuperó el teléfono robado y detuvo al sospechoso, que quedó libre por disposición judicial.

Una denuncia por hurto en San José de Mayo movilizó a la Policía este fin de semana. Una mujer se presentó en la Comisaría 2da. el pasado 1° de noviembre tras constatar que su celular había desaparecido de su domicilio.

Según relató la víctima, un hombre ingresó a su casa solicitando comida. Al ser informado de que no había, se retiró hacia un almacén cercano. Mientras la mujer se encontraba en el local comercial, el mismo hombre volvió y pidió dinero, lo que llevó a sospechar que podría ser el responsable del hurto.

Personal de la Comisaría 1ra., durante las actuaciones para esclarecer el hecho, identificó a un hombre de 23 años que coincidía con la descripción aportada. Entre sus pertenencias se encontró un teléfono celular con características similares al robado. El sospechoso intentó huir, pero abandonó el dispositivo y fue detenido por la Policía, siendo trasladado a la Comisaría 2da.

El teléfono fue recuperado y entregado a su propietaria, mientras que la Fiscalía Letrada de San José de 1° Turno dispuso el cese de detención del hombre, dejando el caso bajo investigación.