Será si no se instala el Consejo de Salarios.

Los sindicatos de la industria láctea denuncian que las empresas no se han presentado a negociar en las últimas tres convocatorias, y por eso no se puede instalar el Consejo de Salarios del sector.

Los sindicatos de la industria láctea adoptarán medidas de lucha si este lunes de tarde no se instala el Consejo de Salarios y comienza la negociación por un nuevo convenio que ya lleva “cuatro meses vencidos”, dijo el dirigente sindical Luis Goichea al programa Arriba Gente de Canal 10.

“Si en la convocatoria del día de hoy no se puede instalar el Consejo de Salarios de la industria láctea, van a haber una serie de asambleas en los distintos sindicatos y la asamblea general de la federación, que se estima será en la segunda quincena de noviembre, para adoptar medidas que obliguen a la CILU (Cámara de Industria Láctea del Uruguay) a concurrir a negociar como corresponde en el Consejo de Salarios, que ya hace cuatro meses que están vencidos”, dijo Goichea.

Los sindicatos denuncian que en las tres convocatorias anteriores los representantes de las empresas no se presentaron, y que por eso no ha podido comenzar la negociación colectiva con los trabajadores.