Un grave siniestro de tránsito ocurrió en la noche de este domingo, a la hora 19:45, en el km 23 de Ruta 1, a la altura de Ciudad del Plata.
Según informó Policía Caminera, un automóvil que ingresaba a la ruta de norte a sur fue impactado por alcance por una moto que circulaba de este a oeste.
Como consecuencia, los dos ocupantes del birrodado resultaron con lesiones de consideración. El conductor, un joven de 19 años, fue diagnosticado como “politraumatizado grave” y trasladado al Sanatorio Americano. Su acompañante, una adolescente de 16 años, presentó “politrauma moderado y traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento”, siendo derivada al Sanatorio Juan Pablo II.
El conductor del automóvil, un hombre de 68 años, resultó ileso, y la espirometría arrojó resultado cero, según el informe oficial.