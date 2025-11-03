Para que se vote más presupuesto para esa zona del departamento de San José.

El alcalde de Ciudad del Plata, Richard Mariani, llamó a los vecinos a movilizarse para exigir que se vote el presupuesto quinquenal y se incorporen 50 nuevos funcionarios municipales para atender las necesidades de la localidad.

En un mensaje grabado desde un camión recolector de residuos en Villa Olímpica, destacó el esfuerzo y cansancio del personal actual, denunció la falta de recursos humanos y criticó la existencia de oficinas paralelas y cargos de confianza, reclamando ingresos por sorteo y con transparencia. Mariani afirmó que Ciudad del Plata “ya está cansada y debe ponerse de pie” para lograr mejoras en los servicios y en la gestión local.

Mariani dijo: “Nos avisaron ahora de apuro que en realidad están faltando compañeros porque la verdad, el cansancio, el sacrificio, mucho laburo y tenemos operativos, 32 funcionarios de los 54, los tenemos 32 en la calle.

Vecinos y vecinas, este presupuesto quinquenal nos vamos a poner de pie, que vayan preparándose las cooperativas, los colectivos sociales, los colectivos culturales, las cooperativas de vivienda, los colectivos feministas, vamos arriba los jugadores de baby fútbol, vamos arriba los productores rurales, vamos arriba los estudiantes, los jubilados, vamos a prepararnos para la movilización más grande, desde acá hasta San José, para que se vote el presupuesto quinquenal, de acá a la Intendencia, de acá a la Junta, para pedir 50 funcionarios para Ciudad del Plata, para que no hayan más oficinas paralelas, para que no hayan más cargos de confianza, de acuerdos políticos y para que realmente entren funcionarios, por sorteo, por transparente, de peones, para que puedan ocupar esos cargos vacantes, que en realidad nos están faltando aproximadamente, tendríamos que tener por lo menos 100 funcionarios para los 42 mil habitantes que hay, pero con 50 funcionarios podríamos estar resolviendo esta problemática.

Y la verdad que Ciudad del Plata ya está cansada y se tiene que poner de pie. Vamos arriba, y hoy vamos a terminar como a las ocho y pico de la noche, no importa, para eso nos votaron, vamos a seguir corriendo, vamos a estar con los de abajo y vamos a luchar por la gente”.