Thiago, un niño de 10 años con TEA grado 2, necesita viajar a Buenos Aires para realizar estudios médicos y comenzar un nuevo tratamiento. Su familia organiza una rifa solidaria para reunir los fondos.

Thiago tiene 10 años y vive en Ciudad del Plata. Desde muy pequeño fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado 2, y desde entonces su familia ha buscado distintos tratamientos sin lograr avances significativos.

Gracias al esfuerzo de su madre, lograron acceder a una consulta con un médico argentino especializado, quien le indicó un nuevo tratamiento con medicación y una serie de análisis que no se realizan en Uruguay.

Por ese motivo, Thiago deberá viajar a Buenos Aires junto a su mamá, y para poder cubrir los costos se está llevando adelante una rifa solidaria con el apoyo de la comunidad.

El premio es un microondas Panavox, y cada número tiene un valor de $50. El sorteo se realizará una vez que se vendan los 1.000 números disponibles.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencia al Banco Itaú, caja de ahorro $1258137, a nombre de Carolina Calistro, o comunicándose al 097 022 761.

Hace algunos días, su madre compartió un mensaje en redes sociales en el que relató que durante la primera consulta con el especialista se le indicó un tratamiento inicial, restricciones alimentarias y nuevos estudios clínicos. “Queremos lograr entenderlo y poder mejorar su conducta”, expresó, y contó que Thiago actualmente toma cuatro medicaciones psiquiátricas y tiene una alimentación muy selectiva.

La familia espera que con el apoyo de la comunidad Thiago pueda acceder al tratamiento que le permita mejorar su calidad de vida.