La Policía confirmó que Daniela Rosmary Cabrera Rodríguez, de 36 años, fue localizada tras varios días de ausencia.



La Jefatura de Policía de San José confirmó este sábado, mediante el Comunicado de Prensa N.º 252/2025, que fue localizada Daniela Rosmary Cabrera Rodríguez, de 36 años, quien se encontraba ausente desde el pasado 23 de octubre.

El informe oficial indica que la mujer, cuya búsqueda se había difundido días atrás, fue encontrada y se encuentra en buen estado, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias.

La aparición de Cabrera Rodríguez pone fin a más de una semana de incertidumbre para familiares y allegados, que habían colaborado en la difusión de su búsqueda.