La actividad será ejecutada por voluntarios el próximo 8 de noviembre. Encontrá horarios y puntos de encuentro en esta nota.
La 16º edición del Día Internacional de Limpieza de Costas en Uruguay se realizará el 8 de noviembre, para recolectar los residuos que encuentran en las playas de los seis departamentos costeros, informó Subrayado.
En nuestro país es organizada por el Ministerio de Ambiente, intendencias, municipios costeros, empresas, más de 80 organizaciones de la sociedad civil y centros educativos.
La actividad que moviliza a más de 600 mil voluntarios en todo el mundo, se realiza hace 40 años en más de 100 países, y ya se han recogido casi 100 millones de kg de residuos.
La iniciativa también permite elaborar un registro sobre los distintos tipos de residuos encontrados, que es utilizado para generar campañas que concienticen a la población. Esta información, también, se comparte con el resto de los países donde se implementa la actividad, que a nivel global impulsa la organización Ocean Conservancy.
Playas y horarios de las limpiezas
SAN JOSÉ
9:00 a 11:00 hs.
Playas Penino
Autódromo
Pascual
Villa Olímpica
Colonia Wilson
9:00 a 12:00 hs
Balneario Ordeig
Balneario Kiyú
COLONIA
9:00 a 11:00 hs.
Nueva Palmira
Carmelo
Chonchillas
Juan Lacaze: Playa Charrúa y Playa Verde
El Ensueño
Santa Ana
Artilleros
Costas del Inmigrante:
– Blancarena
– Britópolis
– Fomento
– Los Pinos
– Santa Regina
– Campamento Artigas (ACJ)
– Brisas del Plata
10:00 a 12:00 hs.
Colonia del Sacramento – Playa Oreja de Negro
MONTEVIDEO
10:00 a 12:30 hs.
Playa Buceo
Playa del Cerro
16:00 a 18:00 hs.
Playa Ramírez
CANELONES
9:00 a 11:00 hs.
Lagomar, Bajada 13
Solymar, Bajada 22
El Pinar, Bajada Club tenis
10:00 a 12:00 hs.
Guazuvirá
10:30 a 12:00 hs:
Médanos de Solymar, Bajada 29
MALDONADO
8:30 a 11:00 hs.
Sauce de Portezuelo
9:00 a 11:00 hs.
Punta Colorada- Playa Brava
Punta Fría
La Rinconada: Bajada playa parador viejo
Chihuahua – Tío Tom
9:00 a 12:00 hs.
Playa Mansa – Parada 1
9:30 a 11:30 hs.
Ocean Park
Las Grutas
10:00 a 12:00 hs.
Punta Colorada – Rambla y Burriqueta
Punta Negra – Bajada de calle La Sonora
11:00 a 12:00 hs.
José Ignacio – Playa Brava
8:45 a 12:30 hs.
Punta del Este: Limpieza Subacuática entre Muelle La Pastora (Parada 3) de Playa Mansa y el Muelle Mailhos (actividad con inscripción previa para voluntarios con experiencia en buceo).
ROCHA
9:00 a 11:00 hs.
Valizas – al lado del arroyo
9:30 a 11:30 hs.
Laguna de Rocha
La Coronilla
10:00 a 12:00 hs.
La Paloma: -El Cabito / Los Botes / La Serena
La Bahía Grande / El Faro
La Aguada / Costa Azul
Punta Rubia / Sta Isabel
15:00 a 19:00 hs
Punta del Diablo – Plaza de comidas en La Viuda.
16:00 a 18:00 hs.
La Pedrera
Horario a confirmar:
Cabo Polonio