Será el sábado 8 de noviembre a las 20:30 horas, el Instituto Cultural Español.

El próximo sábado 8 de noviembre a las 20:30 horas, el Instituto Cultural Español será escenario de una propuesta que combina pasión, oficio y la esencia viva de la música popular uruguaya. “Proyecto Artesano”, banda surgida en el departamento de San José, presentará su espectáculo “Acá Estamos”, un trabajo que condensa años de creación, experimentación y camaradería sobre los escenarios.

Una idea que nació entre canciones

El creador del grupo es Adrián Smith, músico, compositor y productor que hace cuatro años dio vida a Arazatí Producciones, un estudio de grabación y sala de ensayo que se transformó, casi sin proponérselo, en el espacio germinal del proyecto.

“Ya tenía las canciones, las ideas, y el estudio fue el punto de encuentro ideal —cuenta Smith—. Empecé a buscar músicos con ganas de disfrutar el proceso, y desde el principio trabajamos de una manera tan amena y divertida que todo fluyó naturalmente”.

De ese clima nació Proyecto Artesano, una banda que interpreta y crea música popular uruguaya (MPU) desde una mirada contemporánea, integrando ritmos que van desde la murga y el candombe hasta el rock and roll, el folclore y el tango. Sus integrantes provienen de distintas localidades del departamento: Martín Sánchez (voz), Matías Giménez (guitarra eléctrica), Pablo Pérez (bajo y composiciones), Rafael Sellanes (percusión) y Leonardo Burgos (batería), junto al propio Smith en voz, guitarra y composición.

Entre todos suman décadas de experiencia en escenarios, carnavales, estudios y festivales. Su propuesta no se limita a tocar canciones: busca crear un ambiente, un recorrido emocional.

“En cada canción intento dejar un pequeño mensaje, una idea o una reflexión —dice Smith—. Nos importa que sea interesante desde lo musical y lo letrístico, pero sobre todo, que llegue”.

El espíritu de un taller musical

El nombre Proyecto Artesano no es casual. Hay en su dinámica de trabajo una filosofía que recuerda al taller del artesano: cuidado, tiempo, detalle y pasión por el oficio.

Las canciones se entrelazan con pequeños pregones cantados, que aportan un aire de tablado carnavalero. Todo tiene un sentido, un orden buscado, una narrativa sonora que se despliega con naturalidad. El repertorio incluye temas propios y versiones de artistas referentes, siempre reinterpretados con identidad josefina y rioplatense.

“Buscamos que cada show tenga un ritmo propio —explica Smith—. Hay canciones en las que estamos los seis, otras más íntimas con dos o tres músicos. Cuidamos mucho los momentos, las transiciones, el sonido y las luces. Queremos que el público sienta que estuvo en un espectáculo ameno e íntimo, y que fue parte de algo”.

“Acá Estamos”: una afirmación de presencia

El espectáculo que presentarán el 8 de noviembre lleva por título “Acá Estamos”, y se ha convertido en una declaración de identidad.

Durante el show, Proyecto Artesano propone una experiencia participativa, donde la frontera entre escenario y público se difumina. La idea del tablado, del canto compartido y la emoción colectiva atraviesa todo el guion musical.

Además, el espectáculo contará con músicos invitados, entre ellos, un coro de murga integrado por reconocidos artistas de San José: Juan Martín Durán, Darwin Franco, Luis Diana, Alberto “Frutilla” Frutilla, Pablo Ábalo y Esteban Ábalo, todos con historia en la mítica murga Los Rebeldes.

“La mayoría de ellos fueron integrantes de Los Rebeldes, y cuando interpretamos una canción dedicada a la murga, se genera un momento muy emotivo —cuenta Smith—. Son personas con las que compartí proyectos y amistad; reencontrarnos en el escenario es un placer enorme”.

Otra de las participaciones destacadas será la de Abril Aldaz, saxofonista y actual directora de La Gata Mara, murga que representa a San José en la movida Joven. “Ella viene del movimiento de Murga Joven, una etapa muy importante en mi vida. Abril es una artista completa y su energía suma muchísimo al espectáculo”, destaca el líder del grupo.

Un futuro que se expande

El concierto en el Instituto Cultural Español no será el único de la banda en los próximos meses. Proyecto Artesano también se presentará el 7 de diciembre en la Fiesta del Parque de Libertad y el 12 de diciembre en la Casa de la Cultura de Libertad, donde además grabarán su primer disco en vivo y de estudio.

Con nuevas presentaciones previstas y un disco en camino, Proyecto Artesano consolida un camino que une oficio, sensibilidad y raíz popular. Una apuesta seria, nacida en San José, que confirma la madurez de una generación de músicos decidida a construir desde su territorio.

Detalles de la presentación:

Instituto Cultural Español, San José de Mayo

Sábado 8 de noviembre, 20:30 horas

Entradas: $200 (socios ICE) / $250 (generales)