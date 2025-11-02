La Asociación Médica de San José realizó un emotivo reconocimiento a los funcionarios que culminaron su etapa laboral y pasaron a retiro jubilatorio en el último año.

Durante la ceremonia, el presidente del Consejo Directivo, Dr. Leonardo Perroni, destacó que los homenajeados “son parte del pilar histórico y dedicaron gran parte de su vida a la institución”.

El acto contó además con la presencia del Dr. Carlos Olagüe y la Dra. Miriam Álvarez, quienes acompañaron a los trabajadores en este merecido reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la salud del departamento.