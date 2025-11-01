La baja se da tras un acuerdo en el sector carnicero; se busca fomentar mayor consumo del pulpón entre semana.

Durante el próximo mes de noviembre, el kilo de pulpón se venderá a $ 389 en las carnicerías de todo el país, lo que representa una rebaja del 40% respecto a su precio habitual. La medida surge tras un acuerdo entre la Unión de Vendedores de Carne (UVC) y la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne (ADICU), con el objetivo de impulsar el consumo del corte informó Montevideo Portal.

El presidente de la UVC, José Luis Fernández, quien asumió su cargo el pasado 5 de octubre, explicó que la propuesta busca fomentar el consumo del pulpón también entre semana, no solo los fines de semana. “Se puede hacer el pulpón el fin de semana y, si sobra, al otro día se pueden hacer otras preparaciones, como un estofado o un guiso”, señaló.

Fernández destacó que la iniciativa representa una buena oportunidad para aprovechar el corte de carne, el cual es muy valorado por los consumidores uruguayos.

Por su parte, el vicepresidente de la UVC, Rafael Rodríguez, subrayó la calidad y rendimiento del pulpón que se comercializa en las carnicerías tradicionales. “Viene mejor preparado, con mucho menos desperdicio”, afirmó, y añadió: “Además, las carnicerías tradicionales de todo el país venden productos de calidad. Es el carnicero de la carnicería de barrio quien puede aconsejar correctamente al cliente y, de esa manera, ayudar a la economía de cada hogar”.