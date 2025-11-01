La Justicia impuso penas de cuatro años y ocho meses a los responsables de una rapiña cometida el jueves en Juan Soler, que derivó en una persecución y tiroteo en el centro de San José de Mayo.



Una persecución policial con disparos en el centro de San José de Mayo terminó con dos hombres condenados a más de cuatro años de penitenciaría por una violenta rapiña a un transeúnte ocurrida el jueves en el complejo MEVIR 2 de Juan Soler.

Según informó la Jefatura de Policía de San José en su Comunicado de Prensa N.º 252/2025, los delincuentes asaltaron a una persona en esa localidad y luego intentaron escapar, siendo detenidos tras un intenso operativo que culminó en la zona céntrica de la capital departamental.

Finalizada la audiencia en el Juzgado Letrado de 1.º Turno de San José, el magistrado actuante condenó a ambos responsables a cuatro años y ocho meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo.

El primero, un joven de 19 años, fue hallado culpable de un delito de rapiña especialmente agravado por el uso de arma de fuego y la pluriparticipación, en reiteración real con delitos de porte y tenencia de armas de fuego y desacato.

En tanto, A.A.M.C., de 21 años y con antecedentes penales, fue condenado como coautor del delito de rapiña agravada, también en reiteración real con delitos de desacato y circulación de moneda falsificada.

Con esta resolución, la Justicia cerró un caso que generó alarma en el centro de San José de Mayo, donde varios testigos presenciaron la persecución y los disparos registrados durante el operativo.