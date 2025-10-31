Informaron que se realizarán trabajos de mantenimiento y limpieza de tanques

Desde la Gerencia de Comunicación de OSE, este viernes informaron que el próximo lunes 3 de noviembre, el normal suministro de agua potable, puede verse afectado en diferentes puntos de San José, debido a que se realizarán trabajos de mantenimiento y limpieza de tanques.

En Rincón del Pino, se prevé que será desde la hora 06:30 hasta las 10:00. Rafael Perazza desde las 08:30 hasta las 12:00. Mangrullo desde las 10:00 hasta las 13:30, y la Radial desde las 11:00 hasta las 14:00.

Explicaron que una vez restablecido el servicio y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad.

De registrarse algún otro inconveniente, posterior al restablecimiento del servicio, solicitan requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.