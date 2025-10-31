«No tengo superado que me traten como en una inquisición», dijo el conductor.

El humorista y conductor argentino Jey Mammon estuvo este viernes en el programa de Radio Universal Punto de encuentro, que conduce Victoria Rodríguez, y tuvieron un tenso diálogo al aire, luego de que la comunicadora le preguntó por la denuncia de abuso que el argentino recibió en 2023.

El conductor argentino llegó al programa para hablar de una serie de espectáculos teatrales de humor que dará en Uruguay a lo largo de noviembre, en Montevideo y el interior. Rodríguez, sin embargo, optó por comenzar la charla consultándole por la denuncia que en 2023 hizo Lucas Benvenuto, que señaló al conductor como responsable de hechos de abuso cuando la víctima era menor.

La entonces estrella de Telefé fue denunciada en redes sociales, y las acusaciones hablaban de otros menores que habrían estado implicados en los hechos. Jey Mammon realizó a su vez una denuncia por difamación, y negó ser culpable de lo acusado.

El incómodo diálogo entre Victoria Rodríguez y Jey Mammon

«Tarde o temprano esto iba a aparecer en la charla, entonces vamos a romper el hielo», comenzó Rodríguez. «¿Hubo un antes y un después de la denuncia que te hizo Lucas…¿cómo era el apellido?».

El argentino intentó desviar el tema, pero la conductora insistió, aunque confundió el apellido del denunciante: en lugar de Benvenuto dijo «Bustamante».

Mammon la corrigió, y le dijo «yo quiero romper el hielo de esta forma: agradecerles la invitación al programa y a la gente de Uruguay por el cariño, estoy muy contento de estar acá, recibiendo mucho cariño, mucho amor. Si no te acordás del apellido de quién denunció, es porque no es parte de lo que pasa hoy en mi vida, y sé que me lo decís para que vayamos para otro lado».

«No podíamos no preguntar», le respondió Rodríguez.

«Este tema yo lo cerré en Buenos Aires, hablé en el programa de Mirtha Legrand. Acá en Uruguay nunca lo hablé, pero todo llega. Así que en función de mi agradecimiento hacia ustedes, me veo en la obligación de hablarlo», retrucó el argentino.

Cuando la conductora de Punto de encuentro le pidió que «diera contexto, porque capaz no todos saben de qué estamos hablando», Jey Mammon respondió con ironía «vos tampoco, porque no te acordás del nombre».

«No quería arrancar de esa manera. El humorista quiere hablar de otra cosa, pero igual habla del tema. Me levanté a las 8 de la mañana para arrancar por otro lado, pero transitaría el tema. Para mí no es un entuerto, relajate y hablemos de eso y otras cosas», respondió el argentino.

«Me incomodó arrancar charlando de eso. Pero te cuento: fue una relación que tuve con una persona hace 17 años, y yo sí recuerdo el apellido. Esa persona hizo una denuncia falsa: cambió la edad y no dijo que fue una relación consentida. Eso no es delito, es una cosa moral», agregó Mammon, que dijo que luego de todo el proceso judicial «el delito prescribió y soy inocente».

«Obvio que la estoy pasando mal»

La discusión siguió, hablando sobre la denuncia y el despido que de Mammon de Telefé luego del escándalo. En un momento, Rodríguez le consultó si la estaba «pasando mal» en el programa por tocar el tema.

«Obvio que la estoy pasando mal. Más allá de que no fuera tu idea», respondió el conductor argentino. Ante ese comentario, la comunicadora dijo que su intención era «salir de un tema incómodo» y le aclaró que en Uruguay los delitos de abuso no prescriben.

«Me voy a retirar» anunció Jey Mammon. «Las denuncias falsas son condenables, supongo que en Uruguay también. Estamos dando vueltas sobre un tema del que no vamos a salir nunca».

Rodríguez ofreció retirarse del estudio y que el invitado siguiera conversando con sus compañeros de programa, algo que el argentino no aceptó. «Estamos yendo dos años atrás en mi vida, y me hace daño. La pasé muy mal. El tema está terminado, y seguimos la entrevista por respeto a ustedes».

«Si quieren vamos a una pausa, y hablamos de otra cosa, porque se generó un clima que no está bueno. Ahora en la pausa analizamos si seguimos. No es con ustedes. Si seguimos, va a estar raro. No tengo superado que me sienten en un lugar a tratarme como en una inquisición«, agregó el humorista. Finalmente, la conversación continuó, con Mammon hablando sobre su gira uruguaya.