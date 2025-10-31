Mirá el video

La tarde y noche de este 31 de octubre se vivieron con un gran entusiasmo en San José de Mayo, donde cientos de niños recorrieron las calles diciendo “dulce o travesura” en una celebración que crece año a año por estas latitudes.

La fiesta de Halloween se hizo sentir no solo en el centro de la ciudad, sino también en los barrios. Varias instituciones educativas y sociales organizaron eventos temáticos, y la movida nocturna también se tiñó de naranja y negro: boliches y locales gastronómicos adornaron sus espacios para sumarse al espíritu festivo.

Todo el color y la alegría de la jornada quedaron registrados en San José Ahora, en una noche donde Halloween se vivió como nunca antes en la capital maragata.