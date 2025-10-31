Un hombre de 34 años recibió libertad a prueba y otro de 31 años cuatro meses de prisión; la justicia de San José se expidió en las últimas horas.

Dos hombres fueron condenados por hurtos ocurridos en junio en fincas de San José de Mayo, tras una investigación realizada por el Área de Investigaciones de Zona I de la Jefatura de Policía de San José.

Los hechos se registraron el 20 de junio, cuando desde una vivienda del barrio Dr. Nery Arriaga los delincuentes robaron cables del patio, mientras que en otra finca en construcción, ubicada en Picada de las Tunas, sustrajeron herramientas, materiales y artículos de sanitaria.

El trabajo policial permitió identificar y detener a los responsables, quienes fueron sometidos a la justicia.

Tras la audiencia desarrollada en el Juzgado Letrado de San José de 5.º Turno, el magistrado condenó a un hombre de 34 años como autor de dos delitos de hurto, uno de ellos agravado, imponiéndole 15 meses de prisión sustituidos por libertad a prueba.

En tanto, S.A.M.D., de 31 años y con antecedentes penales, fue condenado como cómplice de un hurto especialmente agravado, debiendo cumplir cuatro meses de prisión efectiva.