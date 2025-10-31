Ubicado en el corazón de la ciudad, Amalfi propone una atención moderna, cálida y centrada en la persona.

Ubicado en el centro de San José de Mayo, Residencial Amalfi se consolida como una alternativa moderna y confiable en el cuidado de personas mayores, apostando por un modelo de Atención Centrada en la Persona .

“Cambiamos el concepto de residencia para personas mayores”, Un modelo innovador donde la persona es el eje de nuestra atención, promoviendo la autonomía , la independencia, escuchando sus deseos y conociendo su historia de vida, en un entorno seguro y adaptado a cada uno de ellos.

Con una propuesta integral, Amalfi ofrece servicios de rehabilitación y cuidados diurnos, pensados para acompañar tanto a los residentes permanentes como a las familias que requieren apoyo temporal o especializado.

La Directora de Gestión del residencial, Lic. en enfermería Dinnella Pignatta, destaca que “hay detalles que hacen la diferencia, sobre todo cuando hablamos del bienestar de nuestros seres queridos”. Agrega que en Amalfi “se cuidan los espacios y la calidad de los servicios, con personal altamente calificado y capacitado en cuidados gerontológicos.

Avalado por su adhesión a la Asociación de Residenciales de Adulto Mayor (ADERAMA), Amalfi cumple con los más altos estándares de atención, garantizando la excelencia en el cuidado, atención y acompañamiento.

Para quienes buscan envejecer en compañía de sus pares, Residencial Amalfi se presenta como un lugar donde el cuidado trasciende lo asistencial, convirtiéndose en una propuesta de vida digna, activa y plena.

📍 Dirección: Ciganda 404, San José de Mayo, Uruguay

📞 Teléfono: 099 186 743

📧 Correo: [email protected]