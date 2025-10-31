Ocurrió en la tarde del pasado jueves, y causó conmoción en la población

Una persecución policial, permitió detener a dos hombres luego de que asaltaran a un transeúnte en San José, según informó la Jefatura de Policía, en su parte emitido este viernes 31 de octubre.

El comunicado oficial detalla que “un hombre se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) el día de ayer y solicitó presencia policial para una finca ubicada en el complejo de viviendas MEVIR 2 de Juan Soler, por haber sido víctima de rapiña”.

La víctima relató que, al llegar a su domicilio, fue abordada por dos sujetos en moto, quienes, bajo amenazas con un arma de fuego, le robaron la billetera con dinero en moneda nacional y extranjera, dándose a la fuga.

A partir del hecho, se desplegó un operativo en inmediaciones de las rutas 3 y 11, donde personal del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.) avistó un birrodado con las características aportadas. Los ocupantes intentaron escapar, iniciándose una persecución que culminó en el centro de San José de Mayo, donde ambos fueron detenidos tras abandonar la moto e intentar huir corriendo.

Los hombres, de 19 y 21 años, uno de ellos poseedor de antecedentes penales, fueron encontrados con el dinero robado y un envoltorio con sustancia vegetal similar a marihuana. Durante la persecución, uno de ellos se descartó de un arma de fuego tipo pistola, la cual fue incautada.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 1ª de San José de Mayo y quedaron a disposición de la Fiscalía Letrada de 1° Turno. El hecho es trabajado por el Área de Investigaciones de Zona I, con apoyo de Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente.