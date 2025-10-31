El supergás se mantiene en 88,46 pesos el kilo, por lo que una recarga de garrafa de 13 kilos sale 1.150 pesos.

El Poder Ejecutivo resolvió una reducción en los precios de los combustibles a partir del 1º de noviembre.

La nafta Súper 95 baja 0,18 pesos por litro y la nafta Premium 97 se reduce 0,13 pesos por litro. En tanto, el gasoil baja 0,37 pesos por litro, tanto el gasoil 50S como el 10S.

Por su parte, el supergás se mantiene en 88,46 pesos el kilo, por lo que una recarga de garrafa de 13 kilos sale 1.150 pesos. Los datos corresponden al decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Los nuevos precios:

Nafta Súper 95: $78,02 (precio anterior $78,20).

Nafta Premium 97: $80,48 (precio anterior $80,61).

Gasoil 50S: $49,77 (precio anterior $50,14).

Gasoil 10S: $55,77 (precio anterior $57,14).

Supergás: $88,46.

Las tarifas de los combustibles rigen para los meses de noviembre y diciembre.