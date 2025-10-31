A nivel nacional, se inscribieron 2.228 familias, pero la lista de habilitados de San José ya puede consultarse para confirmar quiénes participarán del sorteo.



El 6 de noviembre a las 12:00 horas, el MVOTMA llevará a cabo el sorteo de acceso a créditos para comprar viviendas en San José, en el Instituto Cultural Español (25 de Mayo 422). Esta acción forma parte del llamado nacional para la adquisición de inmuebles disponibles en el mercado.

Los habilitados del departamento podrán acceder a préstamos de hasta 2.000 UR (aproximadamente U$S 90.000) y, en algunos casos, a subsidios que facilitan el pago de la cuota.

A nivel nacional, se inscribieron 2.228 familias, pero la lista de habilitados de San José ya puede consultarse para confirmar quiénes participarán del sorteo.

Conocé los habilitados de San José aquí: Habilitados San José

El llamado nacional contempla 350 accesos a créditos distribuidos entre 18 departamentos, con cupos asignados según la demanda registrada en cada región.