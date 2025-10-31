De acuerdo a los datos del MSP, van dos fallecidos en lo que va del año. La otra muerte se reportó a principio de este mes en Montevideo.

San José registró un nuevo fallecimiento por leptospirosis, según confirmó este jueves el Ministerio de Salud Pública (MSP). La víctima se suma a los casos que han encendido las alertas sanitarias en el departamento.

En lo que va de 2025, San José contabiliza ocho casos de leptospirosis, dentro de un total de 53 a nivel nacional. La enfermedad afecta mayoritariamente a hombres, con un promedio de edad de 42 años y un rango que va de los 14 a los 83 años.

Varios de los pacientes locales requirieron internación hospitalaria, y las autoridades remarcan la importancia del diagnóstico temprano para evitar complicaciones graves.

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, especialmente tras lluvias intensas. Se transmite principalmente por contacto con orina de animales infectados o ambientes contaminados, siendo muy rara la transmisión de persona a persona.

Los síntomas pueden confundirse con influenza, dengue u otras enfermedades hemorrágicas, por lo que la detección rápida es clave para prevenir casos graves y salvar vidas, advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Recomendaciones para la población josefina: