Se trata de Daniela Rosmary Cabrera Rodríguez, quien tiene último domicilio en la ciudad de Libertad

La Jefatura de Policía de San José solicita la colaboración de la población y los medios de prensa para establecer la ubicación de Daniela Rosmary Cabrera Rodríguez, de 36 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 23 de octubre.

Según se informó oficialmente, la mujer tiene como último domicilio la ciudad de Libertad, y hasta el momento no se ha logrado obtener información sobre su paradero.

Desde la Policía se exhorta a que cualquier persona que pueda aportar datos sobre su ubicación se comunique con la Dependencia Policial más cercana o al servicio de emergencias 9-1-1.

Las autoridades continúan trabajando para dar con el paradero de la mujer y agradecen la difusión de la información.