Afirman que en caso de no obtener una respuesta positiva, tomarán acción junto a ADEOM

La Agrupación de Guardavidas de San José, en el mediodía de este viernes, emitió un comunicado en el que informa sobre su participación en la asamblea de ADEOM realizada el pasado lunes 27 de octubre, instancia en la que la Intendencia presentó sus devoluciones ante los reclamos del gremio.

Según el documento, el planteo de los guardavidas fue rechazado por la Intendencia, por lo que la asamblea resolvió —por mayoría de votos— exigir la renegociación del punto, junto a otros reclamos.

La propuesta presentada por la agrupación busca que la remuneración correspondiente a los tres meses de trabajo durante el verano, se reparta a lo largo de los doce meses del año, con el objetivo de lograr estabilidad laboral, aportes al BPS y la posibilidad de acceder a la jubilación. La agrupación destacó que la iniciativa no implicaría gastos adicionales para la comuna.

El comunicado también plantea la posibilidad de extender la labor de los guardavidas durante todo el año, realizando actividades educativas en centros de enseñanza, tareas de reforestación, limpieza de playas, mantenimiento de torres, y otras vinculadas al cuidado del medio ambiente.

Por último, la agrupación indicó que espera una respuesta de la Intendencia, y advirtió que, en caso de no obtener una contestación positiva, tomará medidas en conjunto con ADEOM, incluyendo la posibilidad de una movilización.