La comuna se presentará a una convocatoria en búsqueda de ser la elegida

Mariana Delgado, encargada del área de Internacionalización dentro de la Escuela de Gobernanza de la Intendencia de San José, en diálogo con este medio, dio detalles acerca de una propuesta que presentará la comuna, para la obtención de un servicio oftalmológico móvil, similar al mamógrafo.

Mariana Delgado, titular del área de Internacionalización de la ISJ

Detalló que el plazo para presentar la solicitud para acceder a este servicio, vence esta semana. Dijo que el servicio oftalmológico “es una necesidad” que el territorio tiene, en especial, en las zonas rurales, alejadas de las ciudades.

«Venimos trabajando en convocatorias por ejemplo en la Embajada de Japón, por la cual hace unos años se adquirió el mamógrafo móvil, que ha tenido buen resultado de la población, donde ahora estamos trabajando en una propuesta similar, pero con un servicio oftalmológico móvil», explicó.

Delgado afirmó que este proyecto en la actualidad es el que tiene «más importancia» para el área de Internacionalización, y confesó que «tiene toda la fe» de que la propuesta de San José, sea la favorecida en esta convocatoria.