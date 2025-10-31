La polémica se originó cuando hablaban de los profesores del liceo 1 de San José de Mayo que fueron sancionado en 2019.

El director de Sociedad Anónima pidió tener una entrevista con el periodista y este respondió que no tiene las puertas cerradas para nadie.

Cuatro años después del recordado cruce al aire entre el comunicador Luis Alberto Carballo y Carlos Barceló, director del conjunto Sociedad Anónima, ambos volvieron a intercambiar palabras, esta vez en un programa de streaming, publicó el suplemento Pantallazo de Montevideo Portal.

El humorista recordó en el programa Hacemos lo que podemos que la entrevista en Algo contigo (Canal 4) ocurrió mientras su hija se encontraba varada en el aeropuerto de Chile por un error de documentación de la aerolínea, sin poder recibir asistencia. Barceló relató que, tras aquella aparición en el programa conducido por Carballo, recibió un llamado de Cancillería que permitió resolver el problema.

Sin embargo, la polémica en aquel entonces no se originó por su pedido de ayuda, sino por los comentarios sobre el carnaval y su eventual politización. Hacia el final de la charla, Carballo le consultó sobre el tema, y Barceló hizo referencia a hechos ocurridos en 2019, cuando varios profesores del liceo nº 1 de San José de Mayo fueron separados de sus cargos por sacarse fotos dentro y fuera del centro con carteles de la campaña Vivir sin Miedo.

“Si no aparece en la tele y en los medios de comunicación, la sociedad tiene una forma de hacerlo en el carnaval”, afirmó en 2021, en referencia a que el caso no tuvo la relevancia mediática necesaria.

Tras ese intercambio, que se viralizó en redes sociales, Carballo decidió no participar del concurso oficial de Carnaval en el conjunto de parodistas Zíngaros. En aquel momento, el periodista expresó: “Se me fueron las ganas”.

Durante la transmisión del pasado jueves del programa emitido en Undertake Media, su director, Richard Galeano, aprovechó la presencia de Barceló en el estudio para llamar en vivo a Carballo. En el contacto telefónico, el humorista manifestó su interés en tener una nueva entrevista con el comunicador, debido a que la última había sido en 2021, durante la polémica. Carballo respondió: “¿Por qué no? Yo no tengo las puertas cerradas para nadie. No hay ningún problema”.

El periodista reconoció: “Está mal de mi parte si te digo que no me molestaron un poquito algunos chistes que se hicieron en el carnaval, pero está bien”, y agregó: “Yo no tengo rencor con nadie”.

Carballo también recordó uno de los chistes que hizo Sociedad Anónima luego del incidente, en el que se aludía al cruce entre ambos y se decía que Barceló “lo sacó a pasear a Carballo por la calle Paraguay y que con mucho gusto lo volvería a hacer”.

Sobre eso, el comunicador comentó: “Yo no tengo problema, porque el carnaval tiene esos códigos, pero tampoco nos hagamos”.