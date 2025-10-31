El excanciller rompió el silencio tras su renuncia y acusó a Jorge Díaz de manipular a Carolina Ache por intereses políticos.

El excanciller Francisco Bustillo habló por primera vez luego de su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores, tras el escándalo por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. En diálogo con Malos pensamientos (Azul FM), el exministro lanzó fuertes declaraciones contra Carolina Ache y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, asegurando que “el gato se llama Jorge Díaz”.

Bustillo señaló que la exvicecanciller “fue arrastrada por Díaz por una intención política” y cuestionó su reciente designación como embajadora en Portugal, al afirmar que “favor con favor se paga”.

En su primera entrevista pública, el exjerarca repasó los hechos que derivaron en su salida del cargo. Sobre la conversación grabada por Ache —en la que se lo escucha pedirle que no entregue los chats con el exsubsecretario del Interior, Guillermo Maciel—, Bustillo calificó el hecho como “deleznable” y sostuvo que el audio “carece de contexto”.

“Carolina no quería que trascendieran los WhatsApp porque quedaba muy mal parada”, expresó, asegurando que su frase “tirá el celular” fue “una expresión coloquial” sin intenciones reales.

Bustillo también cuestionó el relato de Ache sobre la investigación administrativa por el caso Marset. Dijo que “nunca se la presionó” para ocultar información y que existen actas que prueban que la entonces vicecanciller, junto a Díaz, “se negó a entregar los WhatsApp” solicitados por la instructora del caso.

“Esto consta en la investigación administrativa que está en Fiscalía. Es mentira que yo ejercía poder sobre ella”, afirmó.

Hacia el final de la entrevista, Bustillo explicó que decidió hablar tras la apertura de un sumario en su contra y contra el exdirector de Jurídica de Cancillería, Carlos Mata.