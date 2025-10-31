Alumnos del Liceo N°3 hicieron un simulacro de accidente en monopatín

En el mediodía de este viernes, en calles Massini y Soriano de la capital departamental, se llevó adelante un simulacro de siniestro de tránsito. La Intendencia de San José, el Liceo Nº 3, el Área de Enfermería del Hospital de San José y la Jefatura de Policía, estuvieron a cargo de la simulación.

Mónica Castro, directora de Tránsito de la Intendencia, explicó que la actividad se realizó, debido a «la problemática que tenemos actualmente de la utilización, cada vez más creciente, de los monopatines en adolescentes, siendo el Liceo N° 3, uno de los centros educativos con mayor concurrencia de usuarios con este medio de transporte».

Consultada sobre en qué está el proyecto de regularización de monopatines, que presentó el ex edil Marcelo Pianzzola (PN), dijo que «hay algunas cosas que entiendo hay que ajustar, sobre todo en lo que corresponde a la fiscalización, porque entiendo que esa parte, es la que más nos complica, al ser menores los usuarios de los monopatines, pero se está trabajando, espero que se pueda avanzar y lleguemos a buen puerto».

Silvia Burgos y Susana González, profesoras del centro educativo, detallaron que esta simulación, culminará en un proyecto audiovisual (cortometraje), para concientizar sobre este tema. Respecto a la utilización del vehículo en el centro educativo, las profesoras dijeron que hasta el momento no ha habido accidentes, pero a veces los usuarios van de a dos, sin chaleco, y sin casco. También reflexionaron sobre el incremento de usuarios, donde dijeron que el año pasado eran 3 o 4, y este año son más de 20.

Por otra parte, los alumnos del Liceo, entre ellos quienes actuaron la simulación, hicieron autocrítica de cómo ellos utilizan el monopatín, y cómo lo harán de ahora en más. Concluyeron que con este vehículo «es más fácil moverse por San José, pero puede ser peligroso, ya que estás muy expuesto».