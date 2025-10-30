Marcelo Metediera aseguró que existen diferentes criterios sobre la norma y hay conductores que “están quedando en falta”.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) envió al Parlamento un proyecto de ley que introduce modificaciones sobre la circulación y las preferencias de paso de los vehículos en el tránsito a nivel nacional, informó Montevideo Portal.

De acuerdo con el documento, la iniciativa “tiende a resolver aspectos puntuales de interpretación que se han constatado en la aplicación de la normativa vigente”.

En concreto, el proyecto propone modificar el artículo 17, numeral 6, de la ley n° 18.191, que establece: “El conductor de un vehículo que cambia de dirección o de sentido de marcha debe dar preferencia de paso a los demás”.

Sin embargo, según el texto remitido al Parlamento, “se han constatado diferencias en la interpretación de dicha norma y, por consiguiente, los ciudadanos se ven expuestos a criterios de fiscalización distintos”.

Bajo ese argumento, el MTOP plantea ajustar la redacción para “garantizar igualdad de condiciones a todos los habitantes del territorio, independientemente de su lugar de circulación, y en consonancia con los principios de justicia, eficiencia administrativa y protección del bien jurídico central: la vida y la seguridad de las personas en el tránsito”.

La nueva redacción propuesta quedaría de la siguiente manera: “El conductor de un vehículo que cambia el sentido de marcha o de dirección debe dar preferencia de paso a los demás. Mantiene la preferencia de paso el conductor que va a cambiar la dirección únicamente respecto al otro conductor que enfrenta un cartel de pare o ceda el paso en la misma dirección”.

El director general de la Unasev, Marcelo Metediera, explicó a Montevideo Portal que en varios departamentos de Uruguay no se está respetando la ley. “Vos a veces venís por una calle preferencial, vas a doblar y tendrías que parar porque cambiás de sentido de circulación, pero en los hechos eso no pasa. La gente dobla, nomás”, añadió.

Metediera aclaró que no está asociado a los siniestros de tránsito y sostuvo que los conductores “están quedando en falta en términos jurídicos” y está “demasiado generalizado en el país como para trabajarlo en términos educativos”.