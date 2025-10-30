La actividad brindará información clave sobre el RUNAEV, requisitos, costos y trámites para formalizar emprendimientos.

Con el objetivo de fomentar la formalización de emprendimientos locales, este martes 4 de noviembre, a las 11:00 horas, se realizará un taller de sensibilización y formalización en el Espacio Cultural San José (18 de Julio 509 esquina Treinta y Tres).

La instancia será encabezada por la Mesa de Formalización para el RUNAEV (Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos), y está dirigida a pequeñas empresas, cooperativas y emprendedores que buscan conocer los pasos necesarios para obtener la habilitación correspondiente.

Durante el encuentro se ofrecerá una introducción sobre el RUNAEV, los requisitos para la habilitación, la importancia de la formalización y los tipos de empresas que pueden registrarse. También se abordarán los costos asociados, cómo realizar los trámites y dónde solicitar apoyo e información adicional.

Uno de los puntos a destacar será la obligatoriedad de presentar RUT (Registro Único Tributario) antes de diciembre para ciertos casos vinculados a titulares identificados solo con cédula de identidad.

El taller forma parte de una acción interinstitucional que cuenta con el apoyo del Congreso de Intendentes, la Intendencia de San José, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Banco de Previsión Social, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el Instituto Nacional del Cooperativismo, la Agencia Nacional de Desarrollo y los Centros Pymes.

La participación es abierta y gratuita, y busca fortalecer la cultura de formalización empresarial, brindando herramientas concretas a quienes desean dar un paso adelante en la regularización de sus actividades.