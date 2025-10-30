El emblemático músico presenta su nuevo vinilo «MURGA» junto a sus clásicos más recordados. El evento tendrá lugar el domingo 9 de noviembre a las 20:00 hs, y promete una velada cargada de música, historia y emoción.



El reconocido músico uruguayo Tabaré Cardozo celebrará 25 años de trayectoria con un espectáculo especial en el Teatro Macció de San José. El evento tendrá lugar el domingo 9 de noviembre a las 20:00 hs, y promete una velada cargada de música, historia y emoción.

Durante la noche, Cardozo presentará su nuevo vinilo “MURGA”, un trabajo que recopila sus canciones clásicas murgueras, interpretadas junto a su banda, y que refleja toda la esencia de su carrera artística.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Tickantel y Abitab, con precios que van desde $800 hasta $1500, ofreciendo distintas opciones para disfrutar de un espectáculo que rememora décadas de murgas inolvidables.

Este concierto se perfila como uno de los eventos destacados de la agenda cultural del departamento, reuniendo a fanáticos de todas las edades que desean vivir de cerca la energía de uno de los referentes de la murga uruguaya.