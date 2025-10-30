El embajador maragato, resaltó que el departamento «tiene mucho para ofrecer en materia cultural»

Pasado el mediodía de este jueves, el embajador de Uruguay en Paraguay, Marcelo Blanco, visitó la Junta Departamental de San José, recibido por su presidenta, Fernanda Castro, entre diferentes ediles del Partido Nacional y del Frente Amplio.

Su visita se da en la previa de su partida hacia el país vecino. Consultado por los planes que se pueden esperar entre San José y la República del Paraguay, expresó que: «Se pueden abrir muchas puertas, ferias sectoriales, misiones comerciales, que se pueden realizar, también se puede trabajar a nivel de turismo, se abren oportunidades que hay que trabajarlas, de manera estrecha, entre la embajada, San José, y el resto de departamentos».

Por último, remarcó que «San José tiene mucho para ofrecer en materia cultural, a veces la inserción de un país no es solo comercio, es cultura».