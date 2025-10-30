La Junta Departamental en sesión extraordinaria abordó el tema, y resolvió medidas por unanimidad

En la pasada noche de miércoles, la Junta Departamental de San José, sesionó de manera extraordinaria, discutiendo una moción presentada por la edila (s) Rosana García (PN) acerca de la “necesidad de contar en el departamento con baños adaptados para personas ostomizadas”.

El Legislativo aprobó por unanimidad (25/25) la sugerencia a la Intendencia de San José —entre otros organismos— a realizar la adaptación de baños para ostomizados, en los baños públicos existentes.

García manifestó haber dialogado con la intendenta, Ana Bentaberri, quien le confirmó que su propuesta, será incluida en el presupuesto quinquenal departamental.

Fernanda Castro, presidenta de la Junta, anunció que el Legislativo también tiene entre sus prioridades, la adaptación del baño, para que sea accesible a personas ostomizadas.“Siempre que haya una persona que lo necesite, ya la existencia es más que justificada” reflexionó Castro.

En el sentido de lo que planteaba la presidenta, Pedro Bidegain (PN), presidente de la comisión de Higiene de la Junta, solicitó lo mismo. Esta moción, también fue aprobada por unanimidad (25/25).