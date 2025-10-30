El último informe del Instituto Departamental de Estadística, basado en el Censo 2023, revela cambios profundos en la estructura poblacional, el acceso a servicios y la composición de los hogares de la capital departamental.

Envejecimiento poblacional y hogares más pequeños

La población mayor de 65 años creció del 15,7% al 17,6%, mientras que los menores de 14 años descendieron del 20,7% al 17,3%. Este envejecimiento se refleja también en los hogares: tres de cada diez son unipersonales, y el tamaño promedio bajó de 2,7 a 2,4 personas.

Migración interna y externa: Montevideo y Cuba lideran

Entre 2019 y 2023, 813 personas llegaron desde otros departamentos, principalmente Montevideo y Canelones. En cuanto a inmigración internacional, Argentina y Cuba representan más del 34% de los nuevos residentes extranjeros.

Viviendas más ocupadas y mejor conectadas

La tasa de viviendas vacantes bajó levemente a 2,2%, mientras que el acceso a agua potable alcanza el 98,6% y la energía eléctrica el 99,5%. Además, el 79,3% de los hogares tiene conexión a internet, duplicando los valores de 2011.

Cambios en la tenencia y movilidad

El alquiler creció del 19,4% al 26,4%, mientras que los hogares propietarios disminuyeron. En movilidad, las motocicletas bajaron, pero los autos y camionetas aumentaron un 55,4%, alcanzando 8.544 unidades.

Discapacidad y ascendencia étnico-racial

El 6,5% de la población presenta discapacidad moderada o severa, y el 2,4% se identifica como afrodescendiente, cifra que se mantiene estable respecto al censo anterior.

Informe completo aquí https://sanjose.gub.uy/censo-2023/