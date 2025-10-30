El ministro del interior, Carlos Negro, fue crítico con el mega operativo que dejó más de 120 fallecidos.

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que «preocupa» las consecuencias del mega operativo policial llevado a cabo contra el grupo criminal Comando Vermelho en Río de Janeiro, informó Medios Públicos.

«La violencia lo único que trae es más violencia», expresó el ministro. Sobre el hecho en sí, el ministro afirmó que «se ejerció violencia sin objetivos claros» y lamentó la muerte de más de 120 personas, entre ellos cuatro efectivos policiales. “Exaltar ese tipo de acciones es profundamente irresponsable”, comentó al respecto.

En cuanto al control con las fronteras con Brasil, Negro informó que ya se tomaron medidas de reforzamiento de vigilancia para evitar que se trasladen presuntos implicados a nuestro país. «Ya la policía está tomando cartas en el asunto en ese aspecto”, aseguró.