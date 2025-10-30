Según pudo saber San José Ahora, los dos ocupantes de la moto chocaron contra una camioneta estacionada y abandonaron el vehículo, escapando a pie, pero fueron capturados por la policía.

Una intensa persecución policial se registró este jueves al mediodía, alrededor de las doce, en el centro de San José de Mayo, generando alarma entre vecinos y transeúntes.

Según un testigo, la situación fue caótica: “Una locura, yo recién me entero… venían por Ituzaingó y Ciganda, y una locura, las doce del mediodía”. Otra testigo agregó: “¡Una locura! Mucho tránsito, tanto en la calle como caminando”, describiendo la confusión en la zona.

En un video difundido por vecinos se observa una moto con dos ocupantes siendo perseguida a gran velocidad por un patrullero, con maniobras evasivas y una detonación audible durante la persecución.

Según pudo saber San José Ahora, los dos ocupantes de la moto chocaron contra una camioneta estacionada y abandonaron el vehículo, escapando a pie, pero fueron capturados por la policía.

Aún no hay información oficial al respecto.