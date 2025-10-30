Cuando ellos quieran que exista una legislación que los favorezca en la parte criminal, van a ir por alguno de ustedes, como también por algún periodista«.

La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, compareció ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores y dio detalles sobre el ataque que sufrió en su casa a fines de setiembre, informó Telemundo.

Ferrero señaló que el narcotráfico era un tema «a prestarle atención» y que a ella «no la habían matado por 15 centímetros». «Tenemos que prestarle atención; de verdad se los digo. ¡Miren lo que está pasando en Río de Janeiro! Yo tengo contacto con los colegas de Brasil. ¡Miren lo que está pasando en Ecuador con la gran cantidad de fiscales que han matado! ¡Y miren la situación de Uruguay, donde a mí no me mataron por 15 centímetros! Es así. ¡Según el informe, por 15 centímetros una esquirla de esa granada me podría haber quitado la vida!», aseguró en la comparecencia de este miércoles según consta en la versión taquigráfica.

«Y yo les voy a decir por qué es importante y ténganlo en cuenta: no van a conseguir mucha gente que se dedique a combatir el narcotráfico y menos después de lo que pasó conmigo«, agregó. «En este momento, nosotros estamos enfrentando un flagelo que está a nivel de Sudamérica y que está avanzando, y el que no lo quiera ver, que no lo vea, pero se van a acordar de mí dentro de unos años. Si no tomamos medidas y medidas serias, esto se nos viene con un empuje impresionante», advirtió.

Ferrero señaló que no podía dar detalles de lo que estaba investigando porque su vida «corre riesgo nuevamente». «Y detrás de mí yo tengo una familia. El 28 de febrero, mientras todos estaban bárbaros en sus casas, cumplía años 3 mi hermano -que tiene cáncer-, y mi hijo y yo tuvimos que enfrentar la situación de llamar a los gritos porque nos estaban atacando. Era impresionante cómo caían los vidrios de mi casa«, describió.

«El crimen organizado matándome a mí mandaba un mensaje dentro del crimen: ´Lo logramos´; ´Miren hasta dónde llegué´. Ese es el mensaje interno y también hay un mensaje hacia fuera, porque a mí me han llamado de todos los organismos internacionales poniéndose a la orden y diciéndome que nunca pensaron que en Uruguay se estaba dando eso», aseguró la fiscal.

A su vez anunció que el narcotráfico estaba comenzando a amedrentar a las instituciones, como la justicia, la política y los periodistas. «Lo digo con el lenguaje claro del uruguayo: van a tratar de coimear y van a amenazar a los fiscales. Les van a decir a los fiscales que no digan nada porque, si no, mandan un video –como generalmente hacen estas organizaciones– diciendo: ´mirá que estoy viendo a tu hijo´. A ustedes les va a pasar también. De hecho, ya ha sucedido. Cuando ellos quieran que exista una legislación que los favorezca en la parte criminal, van a ir por alguno de ustedes, como también por algún periodista«.

«Hay que poner un pienso para la seguridad de los fiscales, ¡por favor! Y también está el tema de que ellos en la estructura criminal están mandando un aviso para el arriba: ´¿Vieron que pudimos con esta mujer? Uruguay, una papita´. Los escucho yo, los escucho en las escuchas, sé cómo piensan, sé cómo hacen. Y estamos a un ting de que le toque a uno de ustedes, reitero. Estamos a nada. Yo lo advertí las dos veces que vine antes y lo vuelvo a advertir ahora. ¡Por favor!», concluyó.