Walter Faggiani (PN) presentó en Sala una moción al respecto, siendo esta aprobada por unanimidad

En la última sesión ordinaria del Legislativo Departamental, Walter Faggiani edil (s) por el Partido Nacional, planteó una moción que apunta a reglamentar la utilización de la estela «A los forjadores de nuestra cultura», ubicada en la plaza Zorrilla, de San José de Mayo.

«Hasta ahora se venía haciendo sin ninguna reglamentación, y sin que hubiera un registro, creemos que eso es lo principal, y que se vayan agregando a ese registro, las placas que se coloquen en el futuro», detalló.

También, sugirió a la comisión de Cultura de la Junta, determinar una forma de votación para realizar los homenajes futuros. Recalcó que «deben estar bien fundamentados los homenajes, hasta ahora se tiran nombres, y no se fundamentan, o no todos conocen a la persona que se quiere homenajear».

Dijo que se deberá determinar si continua el «sistema actual» de homenajear a instituciones que tengan que ver con la Cultura, o a personas que sean fallecidas, o aún vivas. En su opinión, «los homenajes se deben hacer en vida, pero creo que hay otras formas de hacer homenajes, planteé que se implemente declarar ciudadano ilustre a alguna persona, y eso se puede hacer en vida, y de forma más general, no solo de la Cultura».

El edil manifestó que se debe ampliar la estela actual, debido a que solo queda lugar para dos placas más. Además, se envió un oficio a cada municipio del departamento, para estudiar establecer estelas, en dichos lugares, para homenajear a los coterráneos. Tras el debate en Sala, la moción presentada por el nacionalista, se aprobó por unanimidad (27/27).