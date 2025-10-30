Fernanda Castro, presidenta del Legislativo, informó del hecho, y sostuvo que será una obra «rápida»

En la pasada noche de miércoles, la Junta Departamental de San José, sesionó de manera extraordinaria, discutiendo una moción presentada por la edila (s) Rosana García (PN) acerca de la “necesidad de contar en el departamento con baños adaptados para personas ostomizadas”.

El Legislativo aprobó por unanimidad (25/25) la sugerencia a la Intendencia de San José —entre otros organismos— para realizar la adaptación de baños para ostomizados, en los baños públicos existentes.

Fernanda Castro, presidenta de la Junta, anunció que el Legislativo también tiene entre sus prioridades, la adaptación del baño, para que sea accesible a personas ostomizadas. “Siempre que haya una persona que lo necesite, ya la existencia es más que justificada” reflexionó.

En diálogo con los medios, reflexionó que «cuando uno tiene una situación cercana, abre los ojos, y los casos son más de los que a uno le parece». Detalló que la obra estará a cargo de la arquitecta Graciela Antognazza, y respecto a esta, no se podrá hacer en la baño de adentro de la Junta, porque no se puede adaptar, debido a que se perdía el ángulo de accesibilidad para el giro de las personas que utilicen sillas de ruedas. Por tanto, se realizará en el baño de afuera, sobre lo cual dijo que «será más accesible para el resto de la población también».

Consultada sobre los plazos de realización de la obra, manifestó que se prevé realizar en este año, y respecto a la presupuestación, aún no se cuenta con números, porque en el mercado «no hay lo que se necesita para ese baño accesible», por tanto informó que hay que «hacer adaptaciones, y algunas cosas hay que mandarlas a hacer» pero recalcó el hecho de que será una obra «rápida».

Por otra parte, en el tratamiento de la moción en Sala, Pedro Bidegain (PN), también presentó una moción en el mismo sentido que el anunció que dio Castro desde la mesa de presidencia de la Junta.