Gustavo Verno representó a Uruguay en el Congreso Latinoamericano Orlando Fals Borda, destacando el trabajo comunitario de América Unida y La Cueva de América.



El gestor cultural Gustavo Verno, referente de la Asociación Civil América Unida y del espacio cultural La Cueva de América, participó en el Congreso Latinoamericano Orlando Fals Borda: de cultura propia y saber popular, realizado recientemente en Santa Cruz de Mompox, Colombia.

Invitado por la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox, Verno fue el único representante uruguayo en este importante encuentro que reunió a gestores y referentes culturales de toda la región. Su participación significó un reconocimiento al trabajo comunitario y artístico que desde hace más de 20 años impulsa en Ciudad del Plata y San José.

El Congreso abordó temáticas vinculadas a la identidad latinoamericana, la gestión cultural y los saberes populares, promoviendo el intercambio de experiencias y proyectos que fortalecen la integración regional.

Además, la Intendencia de San José y el Municipio de Ciudad del Plata acompañaron esta instancia mediante el envío de material turístico y corporativo destinado a la difusión del departamento y su oferta cultural.

De esta forma, la presencia de Gustavo Verno en el Congreso posicionó a San José y a Uruguay en el mapa cultural latinoamericano, consolidando la cooperación entre territorios que apuestan por la cultura como herramienta de transformación social.