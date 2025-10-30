Lo votaron por unanimidad tras el debate sobre la «sensibilidad e importancia del adulto mayor»

En una sesión extraordinaria de la Junta, cumplida en la noche del miércoles, la edila (s) Yanet Machín (FA), expuso en Sala sobre la “sensibilización e importancia” del adulto mayor.

En ese marco, el Legislativo sancionó por unanimidad (26/26) una moción que recomienda y sugiere medidas, a diferentes entidades o áreas de gobierno departamental y nacional.

Entre ellas, exhortar al Gobierno Nacional “a cumplir su compromiso electoral por intermedio del cual se iguale el ingreso jubilatorio a un salario mínimo nacional en el marco del periodo de gobierno”.

También se exhortó al MTOP “a fin de considerar la importancia de la movilidad del adulto mayor en San José, con el objetivo de considerar la implementación de beneficios focalizados en los precios de los pasajes para este franja etaria”.

“Continuar desarrollando y descentralizando talleres culturales, recreativos y formativos en las distintas localidades del departamento” fue otro de los puntos destacados de la moción que aprobó la Junta.